Главная » Новости » Война в Украине

Оккупанты массированно атаковали Чугуев: после более 10 взрывов город без света

Чугуев, Пятница 17 октября 2025 22:07
Оккупанты массированно атаковали Чугуев: после более 10 взрывов город без света Иллюстративное фото: Чугуев атакуют российские ударные дроны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 17 октября, вечером атакуют Чугуев ударными беспилотниками. В городе раздаются взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків" и местные Telegram-каналы.

По информации "Суспільного", в Чугуеве раздалось уже по меньшей мере 12 взрывов.

При этом местные Telegram-каналы пишут, что город атакуют ударные беспилотники. Они по очереди заходят на удар.

Атаки дронов

Напомним, российские оккупанты ежедневно запускают по Украине ударные беспилотники "Шахед" и не только. Враг преимущественно атакует гражданскую инфраструктуру.

В частности, россияне в ночь на 11 октября запустили по Чугуеву большое количество беспилотников.

Российский удар беспилотниками был нацелен не только на Чугуев, но и на село Великий Бурлук. Он привел к пожарам и разрушениям. Повреждены три жилых дома и частное предприятие, один человек пострадал. В части Чугуева отсутствовало электроснабжение.

Также россияне били по Чугуеву 24 сентября. Тогда из-за атаки был полностью разрушен один дом. Еще 20 - были повреждены.

Чугуев Война в Украине Дрони Атака дронов
