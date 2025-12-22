ua en ru
Украина теряет миллиарды на экспорте металлолома: какова реальная причина

Украина, Понедельник 22 декабря 2025 12:17
Украина теряет миллиарды на экспорте металлолома: какова реальная причина Фото: Украина на экспорте металлолома зарабатывает всего 104 гривны с тонны (gmk.center)
Автор: Александр Мороз

Украина в 2024 году существенно нарастила экспорт стального лома, однако бюджетные поступления от этой деятельности остаются мизерными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GMK Center.

По данным Opendatabot, 11 компаний-экспортеров, в которых совокупно работает всего 116 человек, вывезли за границу 293,2 тысяч тонн металлолома - а это на 60,7% больше, чем годом ранее.

Совокупный доход отрасли от экспорта составил 3,218 млрд грн. Но общая прибыль, которую задекларировали 10 крупнейших экспортеров, - всего 56 млн грн. Налоговые отчисления отрасли за год составили 4,6 млн грн. То есть, каждая экспортированная тонна принесла государственному бюджету лишь 104 грн.

Статистика указывает на возможные диспропорции между реальными объемами внешних продаж и задекларированными финансовыми результатами. Например, компания, в которой по документам работает всего один человек, экспортировала 3 тыс. т лома. В то же время восемь ломотрейдеров, которые обеспечили 70% физического экспорта, задекларировали лишь 22% валютной выручки, имея по 3-10 работников и выплачивая минимальные зарплаты.

Стоит отметить, что средняя таможенная стоимость экспортированного лома составила 271 евро/тонна, что соответствует рыночным ценам в ЕС в 2024 году (260-300 евро/тонна). Это свидетельствует, что украинский металлолом продается по конкурентной цене, однако бюджет не получает сопоставимых доходов от этого экспорта.

Как известно, за девять месяцев 2025 года экспорт лома черных металлов вырос на 54%, до 311,8 тысяч тонн.

И хотя экспортная пошлина на лом составляет 180 евро/тонна, Украина на этом ничего не зарабатывает, потому что вывозят этот лом через Польшу, с нулевой пошлиной. По данным нардепов, на этой схеме госбюджет уже потерял минимум 3 млрд гривен таможенных поступлений.

Ранее эксперты отмечали, что экспорт металлолома из Украины усиливает дефицит стратегического сырья и ставит под угрозу стабильность металлургической отрасли.

Металлургпром
