Экспорт металлолома разрушает рынок и подрывает экономическую безопасность Украины, - бизнес

Четверг 23 октября 2025 13:18
Экспорт металлолома разрушает рынок и подрывает экономическую безопасность Украины, - бизнес Фото: экспорт металлолома подрывает экономическую безопасность Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Экспорт металлолома из Украины усиливает дефицит стратегического сырья и ставит под угрозу стабильность металлургической отрасли. Единственным действенным способом стабилизировать ситуацию является административный запрет на экспорт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя правления компании "Интерпайп Втормет" Валентина Макаренко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, проблема дефицита лома обостряется из-за потери территорий сбора, нехватки техники и рабочей силы.

Металлургические комбинаты уже не могут компенсировать нехватку сырья чугуном, поскольку это стало экономически невыгодно из-за роста стоимости угля. В то же время в период декарбонизации именно лом является ключевым сырьем для производства стали электродуговым способом - наиболее экологичным и конкурентным на европейском рынке.

"Возможно, кому-то это покажется нерыночным шагом, но сегодня мир все больше движется в сторону протекционизма. ЕС также удерживает собственные ресурсы внутри, поэтому и Украина должна действовать решительно", - считает Макаренко.

Он подчеркнул, что введение таможенных пошлин или квот не остановит отток сырья и создаст дополнительные коррупционные риски, тогда как полный запрет экспорта позволит быстро стабилизировать ситуацию.

Каждая тонна лома, вывезенная за границу, лишает Украину в пять раз большей валютной выручки, чем экспорт готовой металлопродукции, а также сокращает поступления от налогов и занятость в отрасли, отметил Макаренко.

"Вопрос запрета экспорта - это вопрос выживания украинской промышленности и государства. Нужны срочные, возможно непопулярные, но экономически обоснованные решения", - подытожил Макаренко.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2025 года экспорт лома черных металлов вырос на 54% – до 311,8 тыс. тонн, превысив показатели всего прошлого года. Основным направлением поставок остается Польша.

