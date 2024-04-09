Очередной дрон атаковал территорию ЗАЭС. В МАГАТЭ отреагировали на взрыв

Удары дронов по ЗАЭС

Дроны атаковали крупнейшую в Европе АЭС 7 апреля, ударив по одному реакторному зданию, сообщило МАГАТЭ, добавив, что ядерная безопасность не пострадала. МАГАТЭ не положило вину за нападения, но требовало их прекращения.

"Такие безрассудные атаки значительно увеличивают риск крупной ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены", - заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В "Энергоатоме" заявили, что Россия манипулирует мнением МАГАТЭ, а также мирового сообщества, пытаясь обвинить Украину в нарушении ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

Позже стало известно, что МАГАТЭ проведет заседание из-за ударов дронов по Запорожской АЭС.

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