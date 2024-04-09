Черговий дрон атакував територію ЗАЕС. В МАГАТЕ відреагували на вибух

Удари дронів по ЗАЕС

Дрони атакували найбільшу в Європі АЕС 7 квітня, вдаривши по одній реакторній будівлі, повідомило МАГАТЕ, додавши, що ядерна безпека не постраждала. МАГАТЕ не поклало провину за напади, але вимагало їх припинення.

"Такі безрозсудні атаки значно збільшують ризик великої ядерної аварії і мають бути негайно припинені", - заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

В "Енергоатому" заявили, що Росія маніпулює думкою МАГАТЕ, а також світової спільноти, намагаючись звинуватити Україну в порушенні ядерної безпеки на Запорізькій АЕС.

Пізніше стало відомо, що МАГАТЕ проведе засідання через удари дронів по Запорізькій АЕС.

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