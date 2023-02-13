Очередное доказательство российской природы: Подоляк о планах России по перевороту в Молдове

Попытка России дестабилизировать ситуацию в Молдове является очередным доказательством российской природы. Не стоит бороться с симптомами, поскольку важнее избавиться от возбудителя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Попытки РФ дестабилизировать Молдову и совершить государственный переворот - это еще одно доказательство подлинной природы российского экспансионистского государства и его огромных аппетитов. Те, кто хочет "урегулирования", должны помнить об этом. Борьба с симптомами этого не даст. Можно лишь избавиться от возбудителя ", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка перехватила российский план по дестабилизации политической ситуации в Молдавии.

Позже президент Молдовы Майя Санд заявила, что Россия не в первый раз хочет дестабилизировать ситуацию в ее стране.

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