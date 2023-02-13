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Черговий доказ російської природи: Подоляк про плани Росії щодо перевороту в Молдові

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Понеділок 13 лютого 2023 16:24
Черговий доказ російської природи: Подоляк про плани Росії щодо перевороту в Молдові Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Спроба Росії дестабілізувати ситуацію в Молдові, є черговим доказом російської природи. Не варто боротись з симптомами, оскільки важливіше позбутись збудника.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Спроби РФ дестабілізувати Молдову та здійснити державний переворот - це ще один доказ справжньої природи російської експансіоністської держави та її величезних апетитів. Ті, хто хоче "врегулювання", повинні пам'ятати про це. Боротьба з симптомами цього не дасть. Можна лише позбутися збудника", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка перехопила російський план щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.

Пізніше президент Молдови Майя Санд заявила, що Росія не вперше хоче дестабілізувати ситуацію в її країні.

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