Очередное огненное ЧП в России: в центре Ростова-на-Дону произошел пожар возле вокзала

В Ростове-на-Дону (Российская Федерация) ночью произошел крупный пожар в центральном районе города около железнодорожного и автомобильного вокзалов.
Об этом 30 декабря сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские местные Telegram-каналы.
На месте происшествия работали пожарные и сотрудники МЧС.
Как уточняют очевидцы в местных пабликах, пожар произошел на пересечении переулка Доломановского и улицы Согласия. При этом жители Ростова также пишут о горящем здании на улице Сиверса и Гвардейской площади. Рядом расположены центральные вокзалы - железнодорожный и автомобильный.
Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.
Что стало причиной возгорания - пока неизвестно. Также не уточняется степень повреждений в результате пожаров.
В сети ночью 30 декабря опубликованы фото и видео с места огненного ЧП.
В центре Ростова-на-Дону в РФ произошел крупный пожар около вокзала (фото: t.me/news161ru / t.me/rostov_glavniy)
Ранее сообщалось, что 26 декабря в Новосибирске в РФ вспыхнул сильный пожар на складах, и площадь огня составляет около 2 тысяч квадратных метров. За день до этого 25 декабря в российской Кубани загорелся торговый центр "Вега". Кроме того, в тот же день в российском Курске слышали взрывы в районе аэродрома "Халино". А 23 декабря в Москве пожар вспыхнул в воинской части. Перед этим, 13 декабря, в Санкт-Петербурге произошел пожар на территории завода "Звезда", который производит двигатели для флота РФ.
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