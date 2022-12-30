Очередное огненное ЧП в России: в центре Ростова-на-Дону произошел пожар возле вокзала

На месте происшествия работали пожарные и сотрудники МЧС.

Как уточняют очевидцы в местных пабликах, пожар произошел на пересечении переулка Доломановского и улицы Согласия. При этом жители Ростова также пишут о горящем здании на улице Сиверса и Гвардейской площади. Рядом расположены центральные вокзалы - железнодорожный и автомобильный.

Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

Что стало причиной возгорания - пока неизвестно. Также не уточняется степень повреждений в результате пожаров.

В сети ночью 30 декабря опубликованы фото и видео с места огненного ЧП.

В центре Ростова-на-Дону в РФ произошел крупный пожар около вокзала (фото: t.me/news161ru / t.me/rostov_glavniy)