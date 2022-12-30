Чергова вогняна НП у Росії: у центрі Ростова-на-Дону сталася пожежа біля вокзалу

У Ростові-на-Дону (Російська Федерація) вночі сталася велика пожежа в центральному районі міста біля залізничного та автомобільного вокзалів.
Про це 30 грудня повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські місцеві Telegram-канали.
На місці події працювали пожежники та працівники МНС.
Як уточнюють очевидці у місцевих пабліках, пожежа сталася на перетині провулка Доломановського та вулиці Згоди. При цьому жителі Ростова також пишуть про палаючу будівлю на вулиці Сиверса та Гвардійській площі. Поруч розташовані центральні вокзали - залізничний та автомобільний.
Площа пожежі становила близько 100 квадратних метрів.
Що стало причиною займання - поки що невідомо. Також не уточнюється ступінь пошкоджень внаслідок пожеж.
У мережі вночі 30 грудня опубліковано фото та відео з місця вогняного НП.
У центрі Ростова-на-Дону в РФ сталася велика пожежа біля вокзалу (фото: t.me/news161ru / t.me/rostov_glavniy)
Раніше повідомлялося, що 26 грудня в Новосибірську в РФ спалахнула сильна пожежа на складах і площа вогню складає близько 2 тисяч квадратних метрів. За день до цього 25 грудня в російській Кубані спалахнув торговий центр "Вега". Крім того, того ж дня у російському Курську чули вибухи в районі аеродрому "Халіно". А 23 грудня в Москві пожежа спалахнула у військовій частині. Перед цим, 13 грудня, у Санкт-Петербурзі сталася пожежа на території заводу "Звезда", який виробляє двигуни для флоту РФ.
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