Чергова вогняна НП у Росії: у центрі Ростова-на-Дону сталася пожежа біля вокзалу

На місці події працювали пожежники та працівники МНС.

Як уточнюють очевидці у місцевих пабліках, пожежа сталася на перетині провулка Доломановського та вулиці Згоди. При цьому жителі Ростова також пишуть про палаючу будівлю на вулиці Сиверса та Гвардійській площі. Поруч розташовані центральні вокзали - залізничний та автомобільний.

Площа пожежі становила близько 100 квадратних метрів.

Що стало причиною займання - поки що невідомо. Також не уточнюється ступінь пошкоджень внаслідок пожеж.

У мережі вночі 30 грудня опубліковано фото та відео з місця вогняного НП.

У центрі Ростова-на-Дону в РФ сталася велика пожежа біля вокзалу (фото: t.me/news161ru / t.me/rostov_glavniy)