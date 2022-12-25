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На российской Кубани загорелся ТЦ (видео)

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Кубань, Воскресенье 25 декабря 2022 10:27
На российской Кубани загорелся ТЦ (видео) Фото: на российской Кубани загорелся ТЦ (mchs.gov.ru)
Автор: Мария Кучерявец

В российской Кубани вспыхнул пожар сегодня, 25 декабря. В этот раз у россиян загорелся торговый центр "Вега".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Живая Кубань".

По информации СМИ, пожар произошел в станице Тбилисской.

"Утром 25 декабря в станице Тбилисской произошел пожар в торговом центре. Информация о возгорании на улице Октябрьской поступила спасателям от очевидцев в 08:15", - говорится в сообщении.

Указано, что огнем охвачена площадь в тысячу квадратных метров.

К тушению пожара привлекли более 60 спасателей и десяток спецтехники.

О пострадавших информации нет, в 09:07 пожар локализовали.

Напомним, что сегодня в российском Курске слышали взрывы в районе аэродрома "Халино".

Добавим, недавно в российском городе Кемерово произошел пожар в частном доме престарелых,в результате чего погибли 20 человек.

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Российская Федерация Кубань Пожар
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