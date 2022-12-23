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В Москве вспыхнул пожар в воинской части (видео)

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Москва, Россия, Пятница 23 декабря 2022 08:15
В Москве вспыхнул пожар в воинской части (видео) Фото: в Москве загорелась воинская часть (скриншот с видео t.me/bazabazon)
Автор: Владимир Костырин

В столице Российской Федерации Москве произошел пожар на территории воинской части в гаражных боксах. На месте происшествия работают экстренные службы, пытаясь погасить пламя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство "Москва".

Инцидент произошел на 3-й улице Соколиной Горы, д. 10, на востоке города. Отмечается, что пожар распространился в одноэтажных гаражных боксах на территории в/ч.

Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. На тушение пожара отправили около десятка пожарных расчетов.

В московском управлении МЧС подтверждают факт пожара, и уточняют, что заявка поступила на пульт дежурного в 23:45 (по местному времени).

Сообщается, что пострадавших нет. Данные о происшествии и о причиненном ущербе уточняются.

В сети было опубликовано видео с места пожара.

Напомним, перед этим, 13 декабря, в Санкт-Петербурге произошел пожар на территории завода "Звезда", который производит двигатели для флота РФ.

А вчера стало известно, что вспыхнул пожар на российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который сейчас стоит на ремонте в Мурманске.

Добавим, что по мнению секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, количество регулярно происходящих в России пожаров будет только увеличиваться с каждой неделей.

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