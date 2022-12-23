В Москве вспыхнул пожар в воинской части (видео)

В столице Российской Федерации Москве произошел пожар на территории воинской части в гаражных боксах. На месте происшествия работают экстренные службы, пытаясь погасить пламя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство " Москва ".

Инцидент произошел на 3-й улице Соколиной Горы, д. 10, на востоке города. Отмечается, что пожар распространился в одноэтажных гаражных боксах на территории в/ч.

Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. На тушение пожара отправили около десятка пожарных расчетов.

В московском управлении МЧС подтверждают факт пожара, и уточняют, что заявка поступила на пульт дежурного в 23:45 (по местному времени).

Сообщается, что пострадавших нет. Данные о происшествии и о причиненном ущербе уточняются.

В сети было опубликовано видео с места пожара.