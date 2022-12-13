ua ru
Вт, 13 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Производит двигатели для флота РФ. В Питере произошел пожар на заводе

Новина українською →
Россия, Вторник 13 декабря 2022 10:33
Производит двигатели для флота РФ. В Питере произошел пожар на заводе Фото: в Санкт-Петербурге случился пожар на заводе "Звезда" (Baltphoto)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 13 декабря, произошел пожар на территории завода "Звезда" в Санкт-Петербурге. За два часа огонь расползся до 200 квадратных метров, пожарным даже понадобилось подкрепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По данным Фонтанка.ру, загорелась двухэтажная постройка на территории рядом с заводом "Звезда", который производит дизельные двигатели, в том числе для ВМФ.

"Сигнал о возгорании поступил на дежурный пульт в 6:38. К дому №123 по улице Бабушкина выдвинулись 35 человек личного состава и 7 единиц спецтехники. Как удалось установить, огонь в двухэтажном здании охватил обстановку на площади 200 кв. м. К 7:05 утра пожару был присвоен дополнительный ранг 1-БИС", - цитирует piter.tv сообщение городского МЧС.

В пресс-службе завод "Звезда" утром, 13 декабря сообщили, что на их территории никаких происшествий не было. В промзоне загорелось здание, якобы не имеющее отношение к предприятию. Якобы на территории промзоны около метро "Обухово" расположено множество других предприятий. Одно из них и охватил огонь.

На данный момент питерским спасателям, судя из сообщения местного МЧС, уже удалось локализовать пожар.

"Локализация возгорания произошла в 8:53. Сведений о пострадавших не поступало", - заявили в ведомстве.

Как сообщалось, 12 декабря в российском Нижнекамске (Татарстан) крупный пожар полностью уничтожил склад с каучуком площадью 6 тысяч квадратных метров.

Ранее в Балашихе Московской области произошел пожар в торговом центре "Стройпарк", ему присвоили третий ранг сложности.

А 9 декабря в российском Барнауле загорелось производственное предприятие по изготовлению шин. Огонь был настолько большой, что к тушению привлекли специальный поезд. В тот же день в торговом комплексе Москвы произошел масштабный пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Пожар
NEWS
Бои в Марьинке и атаки ВСУ на юге: карты боев
Бои в Марьинке и атаки ВСУ на юге: карты боев
DAILY
Игорь Клименко: В Украине больше темноты, но и больше полицейских на улицах
Юлия Акимовакорреспондент Игорь Клименко: В Украине больше темноты, но и больше полицейских на улицах