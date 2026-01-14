Очереди на АЗС? Власти Киева объяснили, хватит ли топлива на всех

Киевлянам не стоит ожидать паники на автозаправках, как это было в 2022 году. Власти уверяют, что логистика горючего отработана, а автозаправки имеют генераторные мощности, поэтому дефицита или очередей быть не должно.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг КГГА.
"У нас была встреча с представителями топливных сетей. Логистика отработана, в отличие от 2022 года. Автозаправки имеют генераторные мощности, и никакого ажиотажа с топливом быть не может", - отметил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев.
Власти Киева также обсудили с ритейлерами ситуацию с возможными перебоями в работе магазинов из-за низких температур и частичных отключений электроэнергии.
"Большинство супермаркетов есть на нашей карте как "Пункты несокрушимости". Спасибо бизнесу за это", - добавил Пантелеев.
Ранее отдельные супермаркеты предупредили о временных сбоях в работе оборудования из-за погодных условий и частичных блэкаутов.
Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что обеспечение продуктами находится под контролем. Правительство координирует свои действия с торговыми сетями, чтобы избежать перебоев для жителей столицы.
Накануне в сети появилась информация, что крупные сетевые супермаркеты в Киеве закрываются из-за серьезных проблем со светом. Однако это оказалось неправдой.