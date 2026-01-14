RU

Очереди на АЗС? Власти Киева объяснили, хватит ли топлива на всех

В Киеве не будет ажиотажа на топливо (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Киевлянам не стоит ожидать паники на автозаправках, как это было в 2022 году. Власти уверяют, что логистика горючего отработана, а автозаправки имеют генераторные мощности, поэтому дефицита или очередей быть не должно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг КГГА.

Перебоев с топливом не будет

"У нас была встреча с представителями топливных сетей. Логистика отработана, в отличие от 2022 года. Автозаправки имеют генераторные мощности, и никакого ажиотажа с топливом быть не может", - отметил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев.

Торговые сети готовы к перебоям

Власти Киева также обсудили с ритейлерами ситуацию с возможными перебоями в работе магазинов из-за низких температур и частичных отключений электроэнергии.

"Большинство супермаркетов есть на нашей карте как "Пункты несокрушимости". Спасибо бизнесу за это", - добавил Пантелеев.

Ранее отдельные супермаркеты предупредили о временных сбоях в работе оборудования из-за погодных условий и частичных блэкаутов.

Ситуация с продуктами под контролем

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что обеспечение продуктами находится под контролем. Правительство координирует свои действия с торговыми сетями, чтобы избежать перебоев для жителей столицы.

Накануне в сети появилась информация, что крупные сетевые супермаркеты в Киеве закрываются из-за серьезных проблем со светом. Однако это оказалось неправдой.

