Очереди на АЗС? Власти Киева объяснили, хватит ли топлива на всех

Перебоев с топливом не будет

"У нас была встреча с представителями топливных сетей. Логистика отработана, в отличие от 2022 года. Автозаправки имеют генераторные мощности, и никакого ажиотажа с топливом быть не может", - отметил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев.

Торговые сети готовы к перебоям

Власти Киева также обсудили с ритейлерами ситуацию с возможными перебоями в работе магазинов из-за низких температур и частичных отключений электроэнергии.

"Большинство супермаркетов есть на нашей карте как "Пункты несокрушимости". Спасибо бизнесу за это", - добавил Пантелеев.

Ранее отдельные супермаркеты предупредили о временных сбоях в работе оборудования из-за погодных условий и частичных блэкаутов.