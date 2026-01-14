UA

Черги на АЗС? Влада Києва пояснила, чи вистачить пального на всіх

У Києві не буде ажіотажу на пальне (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Киянам не варто очікувати паніки на автозаправках, як це було у 2022 році. Влада запевняє, що логістика пального відпрацьована, а автозаправки мають генераторні потужності, тож дефіциту чи черг бути не повинно.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на брифінг КМДА.

Перебоїв із пальним не буде

"У нас була зустріч із представниками паливних мереж. Логістика відпрацьована, на відміну від 2022 року. Автозаправки мають генераторні потужності, і жодного ажіотажу з пальним бути не може", - зазначив виконуючий обовʼязки першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.

Торгівельні мережі готові до перебоїв

Влада Києва також обговорила з ритейлерами ситуацію із можливими перебоями у роботі магазинів через низькі температури та часткові відключення електроенергії.

"Більшість супермаркетів є на нашій мапі як "Пункти незламності". Дякую бізнесу за це", - додав Пантелеєв.

Раніше окремі супермаркети попередили про тимчасові збої у роботі обладнання через погодні умови та часткові блекаути.

Ситуація з продуктами під контролем

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила, що забезпечення продуктами перебуває під контролем. Уряд координує свої дії з торгівельними мережами, аби уникнути перебоїв для мешканців столиці.

Напередодні у мережі з'явилася інформація, що великі мережеві супермаркети в Києві закриваються через серйозні проблеми зі світлом. Однак це виявилось неправдою.

