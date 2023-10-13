Израиль провел локальные рейды в сектор Газа, - ЦАХАЛ

Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сегодня, 13 октября, вошли на территорию сектора Газа в рамках локальных рейдов. Для этого использовалась военная техника.

Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

По его словам, в рейдах были задействованы бронетанковые и пехотные войска. Они смогли не дать боевикам ХАМАСа, которые были вооружены противотанковым оружием, проникнуть на территорию Израиля.

"Силы обнаружили находки, которые могут помочь в поисках пропавших без вести", - добавил Хагари.

Он подчеркнул, что Армия обороны Израиля продолжит прилагать все усилия для того, чтобы выяснить информацию о пропавших без вести и заложниках.

Согласно данным The Times of Israel, 150-200 человек были взяты в заложники ХАМАСом во время атаки в субботу, 7 октября. К настоящему времени ЦАХАЛ уведомил семьи 120 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа.

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, на прошлой неделе боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, начали убивать и похищать мирных жителей и военных.

В ответ ЦАХАЛ объявил операцию против боевиков, в рамках которой наносит удары по местам их дислокации на территории сектора Газа.

Стоит заметить, что наземную операцию в секторе Газа в Израиле допустили еще 7 октября, когда боевые действия только начались.

По информации СМИ, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже уведомил президента США Джо Байдена о том, что у его страны нет другого выбора, кроме как войти в сектор Газа для уничтожения боевиков ХАМАС.