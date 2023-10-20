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Израиль обновил данные о погибших иностранцах: больше всего жертв среди граждан США и Украины

Тель-Авив, Пятница 20 октября 2023 12:53
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Израиль обновил данные о погибших иностранцах: больше всего жертв среди граждан США и Украины Фото: Израиль обновил данные о погибших иностранцах (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Израиль обновил данные об иностранцах, погибших в результате атак ХАМАС. Больше всего жертв среди граждан США и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Израиля".

По данным израильских властей, в результате боевых действий и обстрелов погибли 32 гражданина США, 8 американцев считают пропавшими без вести.

Израиль утверждает, что погибли 24 гражданина Украины, трое украинцев пропали без вести.

Также среди лидеров по количеству жертв - Франция. Жертвами считают 22 гражданина Франции.

В целом от атак боевиков ХАМАС погибли граждане Аргентины, России, Таиланда, Германии, Британии, Канады, Австрии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Чили, Перу, Парагвая, Азербайджана, Беларуси, Беларуси. , Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана и Казахстана.

Израиль обновил данные о погибших иностранцах: больше всего жертв среди граждан США и Украины

Данные Украины о жертвах

Следует отметить, что данные МИД Украины и посольства Украины в Израиле среди украинцев отличаются от израильской информации.

Вчера посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что в Израиле погибли 18 украинцев, а заявления о 23 погибших гражданах Украины он назвал фейковыми.

Также напомним, что 19 октября из Израиля в Румынию вылетел уже четвертый эвакуационный самолет. На его борту находились 79 граждан Украины.

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