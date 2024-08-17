Из-за удара РФ по Сумам произошли пожары, продолжается поиск пострадавших

По словам чиновника, из-за "прилета" были повреждены многие окна, а также "много горит автомобилей".

"Поиск пострадавших продолжается, сейчас один человек, которому оказана помощь. Развертывается оперативный штаб по ликвидации последствий", - рассказал руководитель ГВА.

Он добавил, что через час граждане смогут подать заявку.

На месте работают все соответствующие службы, рассказал чиновник, и опубликовал фото пожара в центральном районе Сум после российского обстрела.

Пожар в Сумах на проспекте Свободы утром 17 августа из-за российских обстрелов (фото: t.me/drozdenko_sumy)

Также руководитель ГВА рассказал, что движение на перекрестке проспекта Свободы и улицы Украинской Народной Республики (Екатерины Зеленко) сейчас затруднено.

Обновлено: заявление ОВА о ракетном ударе

Позже в Сумской областной военной администрации (ОВА) рассказали, что российские оккупанты утром нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы.

"Россияне продолжают совершать преступления против мирного населения Сумской области, направляя ракеты по жилищной застройке населенных пунктов", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

В администрации добавили, что последствия вражеского удара по Сумам уточняются.

Атака РФ по Сумам

Напомним, с вечера пятницы российские оккупанты для очередного воздушного удара по Украине запустили дроны-камикадзе. Кроме того, объявлялась угроза ракетной атаки противника с использованием баллистики.

Ночью сообщалось о взрыве, что был слышен в Сумах на фоне угрозы авиаударов. А уже утром стало известно, что в Сумах раздался мощный взрыв. Тогда появилась информация от мониторинговых групп, в сторону города направлялась ракета.