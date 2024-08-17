RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из-за удара РФ по Сумам произошли пожары, продолжается поиск пострадавших

Фото: последствия российского удара по Сумам 17 июня (t.me/drozdenko_sumy)
Автор: Владимир Костырин

В Сумах в результате сегодняшнего российского удара попадание в районе проспекта Свободы. Из-за вражеской атаки произошел пожар, одному человеку уже оказали помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко.

По словам чиновника, из-за "прилета" были повреждены многие окна, а также "много горит автомобилей".

"Поиск пострадавших продолжается, сейчас один человек, которому оказана помощь. Развертывается оперативный штаб по ликвидации последствий", - рассказал руководитель ГВА.

Он добавил, что через час граждане смогут подать заявку.

На месте работают все соответствующие службы, рассказал чиновник, и опубликовал фото пожара в центральном районе Сум после российского обстрела.

Пожар в Сумах на проспекте Свободы утром 17 августа из-за российских обстрелов (фото: t.me/drozdenko_sumy)

Также руководитель ГВА рассказал, что движение на перекрестке проспекта Свободы и улицы Украинской Народной Республики (Екатерины Зеленко) сейчас затруднено.

Обновлено: заявление ОВА о ракетном ударе

Позже в Сумской областной военной администрации (ОВА) рассказали, что российские оккупанты утром нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы.

"Россияне продолжают совершать преступления против мирного населения Сумской области, направляя ракеты по жилищной застройке населенных пунктов", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

В администрации добавили, что последствия вражеского удара по Сумам уточняются.

Атака РФ по Сумам

Напомним, с вечера пятницы российские оккупанты для очередного воздушного удара по Украине запустили дроны-камикадзе. Кроме того, объявлялась угроза ракетной атаки противника с использованием баллистики.

Ночью сообщалось о взрыве, что был слышен в Сумах на фоне угрозы авиаударов. А уже утром стало известно, что в Сумах раздался мощный взрыв. Тогда появилась информация от мониторинговых групп, в сторону города направлялась ракета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СумыПожар