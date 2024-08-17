Через удар РФ по Сумах сталися пожежі, триває пошук постраждалих

За словами чиновника, через "приліт" були пошкоджені багато вікон, а також "чимало горить автівок".

"Пошук постраждалих продовжується, наразі одна людина, якій надано допомогу. Розгортається оперативний штаб із ліквідації наслідків", - розповів керівник МВА.

Він додав, що за годину громадяни зможуть подати заявку.

На місці нині працюють усі відповідні служби, розповів чиновник, та опублікував фото пожежі в центральному районі Сум після російського обстрілу.

Пожежа у Сумах на проспекті Свободи 17 серпня вранці через російський обстріл (фото: t.me/drozdenko_sumy)

Також керівник МВА розповів, що рух на перехресті проспекта Свободи та вулиці Української Народної Республіки (Катерини Зеленко) наразі ускладнено.

Оновлено: заява ОВА про ракетний удар

Пізніше в Сумській обласній військовій адміністрації (ОВА) розповіли, що російські окупанти вранці здійснили ракетний удар по цивільній інфраструктурі міста Суми.

"Росіяни продовжують чинити злочини проти мирного населення Сумщини, спрямовуючи ракети по житловій забудові населених пунктів", - йдеться в повідомленні ОВА у Telegram.

В адміністрації додали, що наслідки ворожого удару по Сумах уточнюються.

Між тим з'явилися ще фото наслідків російського ракетного обстрілу по місту. Кадри оприлюднило "Суспільне".

Наслідки російського ракетного удару по Сумах 17 серпня (фото: t.me/suspilnenews)

Оновлено: куди був "приліт"

Як розповів в.о. міського голови Сум Артем Кобзар в коментарі "Суспільне Суми", влучання було по комунальному підприємству "Паркінг", і там були автівки.

"Дуже багато автомобілів згоріло... Постраждало дуже багато будинків, повилітали вікна, пошкоджені фасади", - зазначив він.

Атака РФ по Сумах

Нагадаємо, з вечора п'ятниці російські окупанти для чергового повітряного удару по Україні запустили дрони-камікадзе. Крім того, оголошувалася загроза ракетної атаки ворога із використанням балістики.

Вночі повідомлялося про вибух, що було чути у Сумах на тлі загрози авіаударів. А вже вранці стало відомо, що у Сумах пролунав потужний вибух. Тоді з'явилася інформація від моніторингових груп, що у бік міста прямувала ракета.