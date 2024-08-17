В Сумах снова раздался взрыв, перед этим сообщали об угрозе авиаударов

В Сумах ранним утром 17 августа раздался сильный взрыв во время воздушной тревоги, объявленной в области.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " Суспільне Суми ".

Взрыв в Сумах был слышен около 06:04. Отмечается, что он был мощным.

До этого в командовании Воздушных сил ВСУ в Telegram писали о фиксации активности российской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях.

В мониторинговых группах сообщают, что в направлении Сумы двигалась вражеская ракета.

Воздушная атака РФ в ночь на 17 августа

Ранее сообщалось, что с вечера пятницы российские оккупанты для очередного воздушного удара по Украине запустили дроны-камикадзе. Кроме того, объявлялась угроза ракетной атаки противника с использованием баллистики.

Кроме того, в Киевской области этой ночью работали силы и средства ПВО из-за фиксации "Шахедов".

Также ночью сообщалось о взрыве, который был слышен в Сумах. Одновременно в местных пабликах писали о работе ПВО в области, а военные незадолго до этого предупреждали о фиксации пусков врагом УАБов (КАБов) в северной части Сумской области.