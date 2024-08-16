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Предупреждают о баллистическом обстреле: в Киеве и ряде областей объявили тревогу (обновлено)

Пятница 16 августа 2024 22:59
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Предупреждают о баллистическом обстреле: в Киеве и ряде областей объявили тревогу (обновлено) Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

Вечером пятницы, 16 августа, в Киеве и ряде областей был объявлен сигнал воздушной тревоги. Украинцев снова предупредили об угрозе баллистического обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Как сообщили "Воздушные силы", предупреждения о ракетной опасности объявили в Киеве, северных, центральных и восточных областях.

"Киевская, Черкасская, Кировоградская области – ракетная опасность", - написали воздушники.

Напомним, что в Украине категорически запрещено снимать и распространять видео работы ПВО и последствия ракетных обстрелов. Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и в случае опасности направляться к укрытиям.

Обновлено: отмена угрозы

Позже в Киеве объявили об отбое воздушной тревоги.

После этого в командовании Воздушных сил заявили об отбое ракетной угрозы по вышеуказанным областям.

Обстрел Украины в ночь на 16 августа

Следует отметить, что во время атаки РФ в ночь на 16 августа украинское ПВО уничтожило все беспилотники в Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.

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