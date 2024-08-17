Украина под атакой ударных дронов россиян (обновляется)

Вечером в пятницу, 16 августа, россияне в очередной раз запустили в направлении Украины ударные беспилотники. По мере продвижения дронов, в разных областях объявляется воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, в 23:33 вражеские дроны были замечены над Черкассами, движутся юго-западным курсом.

Также БпЛА заметили в южной части Сумской области, курс юго-западный.

Кроме того, беспилотники заметили в северной и западной части Полтавской области, движутся юго-западным курсом.

К тому же, беспилотники обнаружили в северной части Черкасской области, курс юго-западный.

Также БпЛА движутся юго-западным курсом в районе Каменского водохранилища.

Обновлено 23:56

Беспилотники обнаружены в южной части Черниговской области, курс западный.

Также дроны движутся на границе Киевской и Черкасской областей, курс юго-западный.

Мониторинговые паблики сообщают о движении "Шахедов" из Черниговской области курсом на Броварской район.

Кроме того, БпЛА заметили в западной части Донецкой области, курс северный.

Обновлено 0:44

По данным военных, беспилотники замечены на границе Киевской и Черниговской областей, движутся на запад.

Также обнаружены БпЛА на границе Полтавской и Киевской областей, курс западный.

Кроме того, беспилотники в южной части Харьковской области, движутся на север.

Обновлено 1:06

Воздушные силы сообщают о движении ударных дронов из Харьковской области курсом на Полтавскую область.

Также беспилотники движутся западным курсом в восточной части Киевской области.

Обновлено 1:21

Военные сообщают о движении БпЛА на границе Херсонской и Николаевской областей в направлении севера.

В данный момент, карта воздушных тревог Украины выглядит так: