В Сумах был слышен взрыв
В районе города Сумы этой ночью, 17 августа, раздался взрыв. В это время в области была объявлена воздушная тревога.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Суми".
Отмечается, что звук взрыва в Сумах был слышен около 2:05.
Местные власти пока не информировали о причинах и обстоятельствах по этому взрыву.
Между тем, уже в 02:11 Сумской областной совет на своем Telegram-канале сообщил, что в области была отменена воздушная тревога.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что из-за очередной российской воздушной атаки по территории Украины в ряде областей была объявлена тревога.
Добавим, что в сумских пабликах писали о работе сил и средств противовоздушной обороны в области этой ночью.
А перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ еще около полуночи сообщали о фиксации пусков управляемых авиабомб российской тактической авиацией в северной части Сумской области.
Также сообщалось, что 15 августа вечером в Сумах также прогремели взрывы на фоне ракетной угрозы.
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