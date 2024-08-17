В Сумах был слышен взрыв

В районе города Сумы этой ночью, 17 августа, раздался взрыв. В это время в области была объявлена воздушная тревога.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Суми ".

Отмечается, что звук взрыва в Сумах был слышен около 2:05.

Местные власти пока не информировали о причинах и обстоятельствах по этому взрыву.

Между тем, уже в 02:11 Сумской областной совет на своем Telegram-канале сообщил, что в области была отменена воздушная тревога.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что из-за очередной российской воздушной атаки по территории Украины в ряде областей была объявлена тревога.

Добавим, что в сумских пабликах писали о работе сил и средств противовоздушной обороны в области этой ночью.

А перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ еще около полуночи сообщали о фиксации пусков управляемых авиабомб российской тактической авиацией в северной части Сумской области.

Также сообщалось, что 15 августа вечером в Сумах также прогремели взрывы на фоне ракетной угрозы.