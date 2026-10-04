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Из-за удара РФ по Северному мосту в Киеве пострадали два человека

13:14 04.10.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Из-за удара РФ по Северному мосту в Киеве пострадали два человека Иллюстративное фото: из-за удара РФ по Северному мосту в Киеве пострадали два человека (ГСЧС)
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В Киеве в результате удара России по Северному мосту утром 4 октября пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Два человека пострадали в результате удара врага по Северному мосту в столице", - сообщил Кличко.

По его словам, одного пострадавшего медики госпитализировали. Другому оказали помощь на месте.

Напомним, российские войска утром 4 октября снова нанесли удар по Северному мосту в Киеве. Дрон попал в дорожное полотно.

Некоторые троллейбусы и автобусы изменили движение из-за последствий удара по мосту.

Кроме того, в результате вражеского удара по Северному мосту была повреждена тепломагистраль. Поэтому в Деснянском районе столицы временно прекратили подачу горячей воды.

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