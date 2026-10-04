Из-за удара РФ по Северному мосту в Киеве пострадали два человека
13:14 04.10.2026 Вс
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Иллюстративное фото: из-за удара РФ по Северному мосту в Киеве пострадали два человека (ГСЧС)
В Киеве в результате удара России по Северному мосту утром 4 октября пострадали два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
"Два человека пострадали в результате удара врага по Северному мосту в столице", - сообщил Кличко.
По его словам, одного пострадавшего медики госпитализировали. Другому оказали помощь на месте.
Напомним, российские войска утром 4 октября снова нанесли удар по Северному мосту в Киеве. Дрон попал в дорожное полотно.
Некоторые троллейбусы и автобусы изменили движение из-за последствий удара по мосту.
Кроме того, в результате вражеского удара по Северному мосту была повреждена тепломагистраль. Поэтому в Деснянском районе столицы временно прекратили подачу горячей воды.