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Часть Киева осталась без горячей воды из-за удара по Северному мосту

11:31 04.10.2026 Вс
1 мин
aimg Мария Науменко
Часть Киева осталась без горячей воды из-за удара по Северному мосту
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В результате вражеского удара по Северному мосту в Киеве была повреждена тепломагистраль. Поэтому в одном из районов столицы временно прекратили подачу горячей воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"В результате вражеского удара повреждена также тепломагистраль. Поэтому в Деснянском районе временно не будет горячей воды", - говорится в сообщении.

Специалисты работают над устранением последствий атаки и возобновлением работы теплосети.

Ремонтные бригады должны провести необходимые работы, после чего горячее водоснабжение в районе будет возобновлено.

Городские власти пока не назвали точное время возвращения горячей воды. Он будет зависеть от того, сколь быстро специалисты смогут устранить повреждение тепломагистрали.

Напомним, утром 4 октября российские войска снова атаковали Северный мост в Киеве. Дрон попал в дорожное полотно.

После удара движение части общественного транспорта пришлось сменить. Автобусы №22 и №91 с левого на правый берег временно курсируют через Дарницкий мост.

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