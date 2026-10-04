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В Киеве изменили движение транспорта из-за удара РФ: какие автобусы и троллейбусы курсируют иначе

11:25 04.10.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
В Киеве изменили движение транспорта из-за удара РФ: какие автобусы и троллейбусы курсируют иначе Фото: в Киеве изменили движение транспорта из-за удара РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
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В Киеве сегодня, 4 октября, некоторые троллейбусы и автобусы изменили движение из-за последствий удара русского дрона по Северному мосту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и "Киевпасстранс".

Отмечается, что движение транспорта изменено из-за перекрытия движения по Северному мосту.

Движение автобусов организовано: до Дарницкой площади.

Троллейбусы курсируют:

№№ 29, 30, 31, 47 с левого берега – от ул. Милославской до Дарницкой площади;

№№ 29, 30, 31 с правого берега – от зал. пл. "Куренивка", ст. г. "Лукьяновская", ул. Кадетская роща к ст. м. "Почайна".

Автобусы №№ 21, 73, 101, 114 курсируют на Дарницкую площадь.

Автобусы №№ 22, 91 с левого на правый берег Киева временно курсируют через Дарницкий мост.

С правого на левый берег автобусы №№ 22, 91 курсируют по ранее измененным схемам движения.

Движение автобусов №114 организовано:

в направлении железнодорожного вокзала - по собственному маршруту;

в направлении ул. Милославской – через Подольский мостовой переход.

Напомним, российские войска утром 4 октября снова нанесли удар по Северному мосту в Киеве. Дрон попал в дорожное полотно.

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