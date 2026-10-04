Через удар РФ по Північному мосту у Києві постраждали двоє людей

У Києві внаслідок удару Росії по Північному мосту вранці 4 жовтня постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

За його словами, одного постраждалого медики госпіталізували. Другому надали допомогу на місці.

"Двоє людей постраждали внаслідок удару ворога по Північному мосту в столиці", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, російські війська вранці 4 жовтня знову завдали удару по Північному мосту у Києві. Дрон влучив у дорожнє полотно.

Деякі тролейбуси та автобуси змінили рух через наслідки удару по мосту.

Окрім того, внаслідок ворожого удару по Північному мосту була пошкоджена тепломагістраль. Через це у Деснянському районі столиці тимчасово припинили подачу гарячої води.