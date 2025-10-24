Через смартфон, автоматом и без ТЦК: как изменятся отсрочки с 1 ноября

Новые правила отсрочек для учителей

Напомним, в мае Кабмин изменил порядок предоставления отсрочки от мобилизации для преподавателей и ученых.

Согласно решению правительства, отсрочка предоставляется педагогам и научным сотрудникам, имеющим ученую степень и занятым по основному месту работы минимум на 0,75 ставки. Новые правила действуют в течение периода мобилизации, определенного указом президента.

Также на днях в Украине продлили военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. Соответствующие законопроекты, которые инициировал президент Владимир Зеленский, поддержала Верховная Рада.