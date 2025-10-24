RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Через смартфон, автоматом и без ТЦК: как изменятся отсрочки с 1 ноября

Иллюстративное фото: в Украине приняли важные изменения по отсрочкам (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Кабмин принял важные изменения, которые касаются оформления отсрочек от мобилизации и их продления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.

"Правительство приняло решение, внедряющее автоматическое продление отсрочок, цифровой формат оформления и возможность подавать документы через ЦНАП", - написала Свириденко. 

Она детализировала, что согласно решению Кабмина:

  • более 600 тысяч украинцев получат продление отсрочек от мобилизации автоматически, без очередей и бюрократии;
  • 80% отсрочек можно будет оформить через приложение "Резерв+". Остальную часть - в любом удобном ЦНАПе; 
  • основное подтверждение отсрочки - это электронный военно-учетный документ с QR-кодом. Бумажных справок с собой брать не придется. 

Глава украинского правительства обратила внимание, что изменения вступают в силу с 1 ноября. 

По словам Свириденко, такое решение - важная часть создания экосистемы "е-ТЦК". Так государство хочет перевести в электронный формат ключевые сервисы и уменьшить нагрузку на ТЦК. 

Новые правила отсрочек для учителей

Напомним, в мае Кабмин изменил порядок предоставления отсрочки от мобилизации для преподавателей и ученых.

Согласно решению правительства, отсрочка предоставляется педагогам и научным сотрудникам, имеющим ученую степень и занятым по основному месту работы минимум на 0,75 ставки. Новые правила действуют в течение периода мобилизации, определенного указом президента.

Также на днях в Украине продлили военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. Соответствующие законопроекты, которые инициировал президент Владимир Зеленский, поддержала Верховная Рада.

Читайте РБК-Украина в Google News
Юлия СвириденкоПризыв в армиюВойна в УкраинеМобилизация в УкраинеОтсрочка