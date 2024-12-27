Из-за российских обстрелов Сумской области есть жертва и разрушения: ОВА назвала последствия

Сумы и другие населенные пункты области вчера, 26 декабря, подверглись массированным ударам со стороны российских оккупантов. Вследствие вражеских обстрелов произошли пожары и разрушения в разных городах, известно также о погибшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации (ОВА ).

В ОВА в сводке в два часа ночи 27 декабря рассказали о ситуации на приграничье по состоянию на вчерашний вечер, 21.00 26 декабря.

По данным администрации, в течение дня российские захватчики в целом совершили 169 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

"Зафиксировано 311 взрывов. Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Путивльская, Березовская, Есманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская общины", - говорится в сообщении ОВА.

Что известно о последствиях

Отмечается, что один человек погиб в Краснопольской общине, по которой враг бил из минометов (70 взрывов), атаковал FPV-дронами (7 взрывов), сбрасывал ВОГ с беспилотников (27 взрывов) и наносил авиаудары КАБ (1 взрыв).

"В результате обстрела произошло разрушение и возгорание частного дома. Один гражданский человек погиб", - рассказали в администрации.

Говоря об обстрелах различных населенных пунктов, в ОВА отметили, что по Сумской общине враг при ударах применил также ракетное вооружение.

"Сумская община: враг совершил атаку ударным БПЛА (1 взрыв). В результате атаки поврежден частный дом. Также был ракетный удар", - передали в ОВА.

Также были повреждены многоквартирный дом и частный жилой дом в Середино-Будской общине, по которой оккупанты били из минометов (37 взрывов), атаковали FPV-дронами (4 взрыва), сбрасывали ВОГ с БПЛА (6 взрывов).

В результате обстрелов там были повреждены многоквартирный дом и частный жилой дом.

Обстрел Сумской области

Напомним, Сумская область с самого начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину постоянно подвергается обстрелам. Кроме того, в регионе время от времени пытаются действовать вражеские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Российские оккупанты активно бьют по области из артиллерии и авиации.

Вчера днем, 27 декабря, в Сумской ОВА рассказали, что росармия массированно обстреливала приграничные территории области, используя различные виды оружия.

Кроме того, сообщалось, что взрывы из-за обстрелов были слышны, в частности, и в Сумах.

Также напомним, 10 декабря аналитики DeepState сообщили в сети о продвижении россиян в Сумской области возле приграничного села Александрия. Вместе с тем в Сумской ОВА, а также пограничники заявили, что захода врага на этом участке не фиксировали.

РБК-Украина в отдельном материале писало, был ли тогда "прорыв" границы в Сумской области, и что происходит в регионе.