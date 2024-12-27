Через російські обстріли Сумської області є жертва і руйнування: в ОВА назвали наслідки

Суми та інші населені пункти області вчора, 26 грудня, зазнали масованих ударів з боку російських окупантів. Внаслідок ворожих обстрілів сталися пожежі і руйнування в різних містах, відомо також про загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації ( ОВА ).

В ОВА у зведенні о другій годині ночі 27 грудня розповіли про ситуацію на прикордонні станом на вчорашній вечір, 21.00 26 грудня.

За даними адміністрації, протягом дня російські загарбники загалом здійснили 169 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

"Зафіксовано 311 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Березівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади", - йдеться в повідомленні ОВА.

Що відомо про наслідки

Зазначається, що одна людина загинула у Краснопільській громаді, по якій ворог бив з мінометів (70 вибухів), атакував FPV-дронами (7 вибухів), скидав ВОГ з безпілотників (27 вибухів) та завдавав авіаударів КАБ (1 вибух).

"Внаслідок обстрілу відбулося руйнування та загоряння приватного будинку. Одна цивільна особа загинула", - розповіли в адміністрації.

Говорячи про обстріли різних населених пунктів, в ОВА зазначили, що по Сумській громаді ворог при ударах застосував також ракетне озброєння.

"Сумська громада: ворог здійснив атаку ударним БпЛА (1 вибух). Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. Також був ракетний удар", - передали в ОВА.

Також були пошкоджені багатоквартирний будинок та приватний житловий будинок у Середино-Будській громаді, по якій окупанти гатили з мінометів (37 вибухів), атакували FPV-дронами (4 вибухи), скидали ВОГ з БПЛА (6 вибухів).

Внаслідок обстрілів там були пошкоджені багатоквартирний будинок та приватний житловий будинок.

Обстріл Сумської області

Нагадаємо, Сумська область з самого початку широкомасштабного вторгення РФ в Україну постійно потерпає від обстрілів. Крім того, у регіоні час від часу намагаються діяти ворожі диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ). Російські окупанти активно б'ють по області з артилерії та авіації.

Вчора вдень, 27 грудня, в Сумській ОВА розповіли, що росармія масовано обстрілювала прикордонні території області, використовуючи різні види зброї.

Крім того, повідомлялося, що вибухи через обстріли було чути, зокрема, і в Сумах.

Також нагадаємо, 10 грудня аналітики DeepState повідомили в мережі про просування росіян в Сумській області біля прикордонного села Олександрія. Натомість в Сумській ОВА, а також прикордонники заявили, що заходу ворога на цій ділянці не фіксували.

РБК-Україна в окремому матеріалі писало, чи був тоді "прорив" кордону у Сумській області, і що відбувається у регіоні.