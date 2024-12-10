Угрозы нет. Был ли "прорыв" границы в Сумской области и что происходит в регионе

Аналитики DeepState сообщили о продвижении россиян в Сумской области возле приграничного села Александрия, обозначив небольшую площадь красным цветом на карте. В то же время в ОВА и пограничники заявляют, что вхождение врага на этом участке не фиксировали.

Больше об этом и стоит ли говорить об угрозе для Сумской области - собрало РБК-Украина в материале.

Действительно ли был "прорыв" и что говорят местные власти и пограничники?

Этой ночью проект DeepState обновил карту, сообщив о продвижении противника у ряда населенных пунктов. В частности, сообщалось о движении врага возле Плехово (Курская область), где продолжается украинская операция, а также села Александрия, расположенного в приграничье Сумской области.

Фото: аналитики обозначили оккупированную на Сумщине площадь в 1,98 кв км (deepstatemap)

Эту информацию аналитиков распространили сразу в сети, называя это как "прорыв" россиян в регионе. На это отреагировали в Сумской ОВА. Там утверждают, что информация о прорыве россиянами границы в Сумской области является фейком.

"Сообщения о пересечении границы, которые распространяют в медиаресурсах - вражеская дезинформация, не соответствующая действительности. Пока никаких данных от военных по изменению ситуации на границе нет, ситуация контролируемая", - отметил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.

Он призвал граждан доверять только официальным источникам информации и не поддаваться на манипуляции врага, пытающегося расшатать ситуацию в Сумской области.

О том, что информация о прорыве врага на территорию Сумской области не соответствует действительности, заявили и в Госпогранслужбе Украины. Как сказал спикер ведомства Андрей Демченко в эфире канала "Киев 24", пока не было зафиксировано никаких попыток мероприятия или боевых действий оккупантов в вышеуказанной местности.

Он пояснил, что эта территория к тому же заболочена, что усложняет возможность россиян закрепиться или развивать наступление. По его словам, войска РФ пытаются действовать на другом направлении - в Курской области, чтобы вытеснить украинские силы с занятых позиций.

Угрозы вторжения войск РФ в Сумскую область нет

Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в комментарии РБК-Украина выразил мнение, что сейчас говорить об угрозах для Сумщины не стоит.

"Я даже могу предположить, что в DeepState вряд ли ошибаются. Они довольно столь корректно делают свои выводы и то, что они изображают на карте. Возможно, это были какие-то попытки каких-то ДРГ зайти. Это что-то такое несущественное", - сказал Гетьман.

По его словам, не стоит считать, что там какие-то войска зашли и там какие-то серьезные боевые действия.

"Поскольку наш Генштаб, когда дает официальные сведения, он точно не лжет. Иногда бывают некоторые неточности. За три года я их видел две. Потому что намеренно рассказывать неправду мы не имеем права. Ведь за нами смотрит весь цивилизованный мир и анализирует все наши действия", - говорит Гетман.

Эксперт не исключает, что та площадь, которая отмечена аналитиками красным цветом на карте, может стать до завтра-послезавтра "серой" зоной.