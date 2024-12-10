В сети заявили о прорыве границы россияне в Сумской области: в ОВА предупредили, что это фейк
Ситуация на границе Сумской области с Россией пока контролируемая. Никаких данных о прорыве россиян не подтверждено.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.
Сегодня в сети начала распространяться информация о том, что российская армия якобы прорвала границу Украины в Сумской области.
Однако в Сумской ОВА заявляют, что информация о прорыве россиянами границы в Сумской области - это фейк. А сообщение, которое распространили ряд СМИ - это враждебная дезинформация, которая не соответствует действительности.
"Сейчас никаких данных от военных по изменению ситуации на границе нет, ситуация контролируемая", - заявил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.
Курская операция
Украинские Силы обороны продолжают активные действия в приграничных районах, в частности в Курской области России. Операция имела целью ослабить логистическую способность противника, уничтожить объекты военной инфраструктуры и заставить Россию перебрасывать свои ресурсы с фронта на защиту собственных территорий.
Также стоит напомнить, что с начала лета Россия активизировала свои обстрелы по территории Сумской области.Поэтому в ряде населенных пунктов было решено провести принудительную эвакуацию местных жителей.
В частности, по словам главы МВД Игоря Клименко, первоочередной эвакуации подлежат 183 населенных пункта Сумской области.
В то же время Артюх ранее заявлял, что из-за Курской операции в определенный период возросло количество обстрелов со стороны России увеличилось в тех районах, из-за которых украинские бойцы.
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