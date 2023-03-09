В Киеве отменили экстренные отключения, но часть города без света после ракетной атаки

Фото: в части районов Киева нет света из-за ракетной атаки (Getty Images)

В Киеве после ракетной атаки россиян 9 марта уже отменили экстренные отключения. Однако из-за перегрузки одной из линий отключения еще действуют в части Голосеевского, Соломенского и Святошинского районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegam.

По данным ДТЭК, экстерные отключения отменены в Киевской и Днепропетровской областях. Кроме того, в Одесской области в результате массированной ракетной атаки россиян были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Поэтому ночью была обесточена часть области. Напомним, компания ДТЭК работает в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.