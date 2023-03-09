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В Киеве отменили экстренные отключения, но часть города без света после ракетной атаки

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Украина, Четверг 09 марта 2023 09:25
В Киеве отменили экстренные отключения, но часть города без света после ракетной атаки Фото: в части районов Киева нет света из-за ракетной атаки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Киеве после ракетной атаки россиян 9 марта уже отменили экстренные отключения. Однако из-за перегрузки одной из линий отключения еще действуют в части Голосеевского, Соломенского и Святошинского районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegam.

По данным ДТЭК, экстерные отключения отменены в Киевской и Днепропетровской областях.

Кроме того, в Одесской области в результате массированной ракетной атаки россиян были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Поэтому ночью была обесточена часть области.

Напомним, компания ДТЭК работает в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.

Напомним, Россия во время атаки 9 марта выпустила по Украине 81 ракету и 8 дронов-камикадзе. Почти половину вражеских целей сбили силы ПВО.

В Киеве одна ракета "Кинжал" попала в объект инфраструктуры.

Ракетная атака россиян утром 9 марта привела к экстренным отключениям света в Киеве, из-за чего 40% домов остались без отопления.

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ДТЭК Киев
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