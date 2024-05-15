Из-за проблем с бронированием рынок автоперевозок на грани остановки, - ассоциация

Из-за несовершенных норм бронирования, а также в связи со вступлением в силу с 18 мая закона о мобилизации, рынок международных автоперевозок может оказаться на грани остановки.

"Последнее время мы видим тенденцию к сокращению количества грузового транспорта в международном направлении. Водители отказываются выходить в рейсы, потому что боятся, что их остановят на пунктах пропуска, а такие случаи уже есть. Мы считаем, что это в скором времени может привести к определенному коллапсу не только транспортной отрасли в Украине, но и в экономике в целом! Поэтому мы вместе с участниками рынка обращаемся в государственные органы с призывом создать прозрачную и понятную систему бронирования», – сказал Балин.

По его словам, правительство готовит новый порядок бронирования, и, по мнению участников рынка, транспортную отрасль также следует рассматривать как критически важную для существования экономики - на уровне с агросектором, IT и другими.

В ассоциации предложили на законодательном уровне принять решение о том, что бронированию должны подлежать предприятия, начавшие свою деятельность до 2022 года, имеющие лицензии на международные автоперевозки и подтвержденные факты пересечения государственной границы.

Также все работники в таких компаниях должны быть официально трудоустроены еще до начала полномасштабного вторжения.

"Я не думаю, что по нашему рынку статус критичности смогут получить более 10% компаний. Слишком сложны критерии, которым нужно отвечать. Но нам нужно отыскать с государством баланс в потребностях для ВСУ, для экономики, в частности для автомобильного транспорта, который с начала войны обеспечил огромный объем экспортно-импортных операций из-за закрытия портов", – добавил он.