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Из-за наводнений в Европе может испортится качество воды в Одессе и области

Фото: наводнения в Европе могут повлиять на качество воды в Одессе и области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за наводнений в Европе может испортится качество воды в Одессе и области из-за загрязнения Дуная и Днестра. Об ухудшении ситуации специалисты сообщат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

"В связи со сложными погодными условиями, накрывшими соседние страны (Молдову, Румынию, Польшу и Чехию), существует угроза загрязнения поверхностных водоемов, в том числе рек Днестр и Дунай, а также озера Ялпуг, источники питьевого водоснабжения части населения Одесской области", - говорится в сообщении

Как отмечают в Центре, для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний и чрезвычайных ситуаций усилен ряд мер, связанных с мониторингом качества питьевого водоснабжения, постоянным контролем за состоянием здоровья населения региона.

"При осложнении эпидемической ситуации будет проинформировано дополнительно. Ситуация находится под постоянным контролем", - констатируют специалисты.

Наводнения в Европе

На прошедших выходных в Европе случились масштабные наводнения. Они затронули Польшу, Чехию, Австрию. Такую аномальную непогоду в Европе вызвал циклон "Борис". Из-за него большая часть осадков выпала практически в одном месте. Уже есть погибшие и пропавшие без вести.

Непогода в Европе "аукнулсь" и в Украине. так, 15 сентября в Одессе прошел сильный ливень, авто тонули в воде, люди прятались на крышах машин. Кроме того, из-за наводнений в Польше и Чехии были временно отменены ряд поездов в Украину.

При этом синоптики успокаивают - наводнение, которое наделало беды в Европе, в Украину не доберется.

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