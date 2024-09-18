Через повені в Європі може зіпсуватися якість води в Одесі та області

"У зв’язку зі складними погодними умовами, які накрили сусідні країни (Молдову, Румунію, Польщу та Чехію), існує загроза забруднення поверхневих водойм, зокрема річок Дністер та Дунай, а також озера Ялпуг, які є джерелами питного водопостачання частини населення Одеської області", - йдеться у повідомленні

Як зазначають в Центрі, для запобігання виникнення інфекційних захворювань та надзвичайних ситуацій посилено ряд заходів, пов'язаних з моніторингом за якістю питного водопостачання, постійним контролем за станом здоров’я населення регіону.

"При ускладнені епідемічної ситуації буде проінформовано додатково. Ситуація знаходиться під постійним контролем", - констатують спеціалісти.