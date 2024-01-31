Россия стоит за всплеском глушения GPS в Европе, - командующий Силами обороны Эстонии

Об этом заявил Мартин Херем, командующий Силами обороны Эстонии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По его словам, Кремль стоит за нарушение сигналов глобальной системы позиционирования, когда с прошлого года в Балтийском регионе усилились помехи спутниковым навигационным системам. Особый всплеск был зарегистрирован в этом месяце на территории от Финляндии до Польши и Черноморского региона.

"Кто-то является причиной этого, и мы думаем, что это Россия", - сказал Херем, добавив, что Москва, возможно, проводит военные игры на фоне рисков будущего потенциального конфликта с НАТО. "Я думаю, они учатся и тестируют".

Россия имеет опыт подавления сигналов GPS в Северной Европе и способна использовать ряд возможностей для радиоэлектронной борьбы, включая подавление деятельности дронов и ракет в Украине. Кремль также активизировал деятельность по созданию помех в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы предотвратить потенциальные атаки дронов из Украины.

Министерство обороны России ранее подтверждало, что его подразделения радиоэлектронной борьбы в Калининграде, российском анклаве на Балтийском море между Польшей и Литвой, проводили учения по нарушению радио- и спутниковых сигналов.

Эстонский командующий заявил, что помехи могут также осуществляться с кораблей в Балтийском море. В декабре польские авиационные власти предупредили пилотов о сбоях, а официальные лица Швеции и Финляндии ранее в этом месяце заявили, что они расследуют этот вопрос.

Балтийская напряженность

"Россия продемонстрировала свои возможности радиоэлектронной борьбы в других местах, а не только в Украине и странах Балтии. Они определенно довольно сильны в этом ", - сказал Херем.

Эстонский генерал также предупредил по поводу российской агрессии. Свежие данные о способности России производить боеприпасы и набирать войска вызвали переоценку среди союзников по НАТО и поток предупреждений о подготовке к долгосрочному конфликту, сказал он.

На прошлой неделе представители европейской авиации провели встречу, чтобы обсудить проблему, поскольку на фоне конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке растет число случаев глушения и фальсификации, при которых посылаются ложные сигналы. Такая практика может непреднамеренно повлиять на коммерческие самолеты.

Агентство авиационной безопасности Европейского Союза и торговая группа Международная ассоциация воздушного транспорта провели в четверг в немецком городе Кельне встречу, на которой представители авиакомпаний, производителей, поставщиков и других участников отрасли встретились, чтобы обсудить способы снижения рисков.

"Мы наблюдаем резкий рост числа атак на эти системы, что представляет угрозу безопасности", - заявил 26 января исполняющий обязанности исполнительного директора EASA Люк Титгат. "Мы немедленно должны обеспечить, чтобы пилоты и экипажи могли идентифицировать риски и знать, как это сделать, чтобы отреагировать и благополучно приземлиться".