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Через погрози з боку РФ. Finnair скасовує ряд авіарейсів до Естонії

Вівторок 30 квітня 2024 05:08
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Через погрози з боку РФ. Finnair скасовує ряд авіарейсів до Естонії Фото: Finnair скасовує низку авіарейсів до Естонії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Авіакомпанія Finnair припиняє польоти в Тарту, що на сході Естонії на один місяць через збої в роботі GPS, в яких Таллін звинуватив Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Естонія порушить проблему перешкод GPS перед своїми сусідами і має намір обговорити її в Європейському Союзі та НАТО.

"Це факт, що Росія впливає на пристрої GPS у повітряному просторі нашого регіону", – заявив глава МЗС.

Зазначається, що влада Естонії спільно з Finnair працює над пошуком рішень щодо відновлення авіасполучення в Тарту. У Finnair додали, що два рейси минулого тижня були змушені повернутися до Гельсінкі після того, як GPS перешкоди перешкодили підльоту до Тарту.

"Finnair призупинить свої щоденні рейси до Тарту (Естонія) з 29 квітня по 31 травня, щоб в аеропорту Тарту можна було запровадити альтернативне рішення заходу на посадку, яке не потребує сигналу GPS", - йдеться у заяві фінської авіакомпанії.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що тисячі рейсів авіакомпаній до країн Балтії з Великобританії постраждали через перешкоди супутникової навігації з боку Росії. Глушники GPS надсилають помилкові дані, які порушують найважливіший сигнал супутникової навігації, на який покладаються системи авіалайнера. Це викликає помилкові попередження в кабіні екіпажу, відволікаючи пілотів і потенційно ризикуючи життям пасажирів.

Раніше Естонія звинуватила Росію в тому, що вона стоїть за збільшенням випадків глушення супутникових сигналів, які використовуються авіакомпаніями у Східній Європі. Міністерство оборони Німеччини у квітні також заявило, що Росія причетна до збоїв роботи GPS у країнах Балтії.

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