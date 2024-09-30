Из-за обстрела закрыли для движения поездов перегон "Долинская - Николаев"

"В связи с вражеским обстрелом в Николаевской области, перегон Долинская - Николаев закрыт для движения поездов по соображениям безопасности", - говорится в публикации железнодорожников.

В УЗ отметили, что поезд 121/122 сообщением Киев - Николаев будет курсировать до станции Долинская (Кировоградская область).

Как дальше добраться до Николаева

Далее для пассажиров с этой станции должны организовать трансфер автобусом в Николаев. Это будет уже утром.

"Пассажиров просим в любом случае находиться в вагоне до утра и ждать автобусный трансфер Долинская - Николаев, организацией которого мы занимаемся прямо сейчас", - передали в "Укрзализныце".

Российские удары по вокзалам

Ранее сообщалось, что 29 сентября российские захватчики атаковали беспилотником железнодорожный вокзал в Сумской области. Под обстрел попала железнодорожная станция в городе Хутор-Михайловский (Дружба) Шосткинского района.

Отметим, что перед этим оккупанты атаковали этот вокзал 26 сентября, и в результате удара пострадали три человека.

Также напомним, что 29 сентября российская армия нанесла удар по зданию вокзала в Запорожье. Поэтому были введены изменения в рейсах ряда поездов.