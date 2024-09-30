RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из-за обстрела закрыли для движения поездов перегон "Долинская - Николаев"

Фото: в УЗ заявили об изменениях движения на железнодорожном маршруте Киев - Николаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Для поездов временно закрыли движение на перегоне Долинская - Николаев в Николаевской области. Это связано с соображениями безопасности из-за российских ударов этой ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"В связи с вражеским обстрелом в Николаевской области, перегон Долинская - Николаев закрыт для движения поездов по соображениям безопасности", - говорится в публикации железнодорожников.

В УЗ отметили, что поезд 121/122 сообщением Киев - Николаев будет курсировать до станции Долинская (Кировоградская область).

Как дальше добраться до Николаева

Далее для пассажиров с этой станции должны организовать трансфер автобусом в Николаев. Это будет уже утром.

"Пассажиров просим в любом случае находиться в вагоне до утра и ждать автобусный трансфер Долинская - Николаев, организацией которого мы занимаемся прямо сейчас", - передали в "Укрзализныце".

Российские удары по вокзалам

Ранее сообщалось, что 29 сентября российские захватчики атаковали беспилотником железнодорожный вокзал в Сумской области. Под обстрел попала железнодорожная станция в городе Хутор-Михайловский (Дружба) Шосткинского района.

Отметим, что перед этим оккупанты атаковали этот вокзал 26 сентября, и в результате удара пострадали три человека.

Также напомним, что 29 сентября российская армия нанесла удар по зданию вокзала в Запорожье. Поэтому были введены изменения в рейсах ряда поездов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця