Через обстріл закрили для руху потягів перегін "Долинська - Миколаїв"

"У зв'язку з ворожим обстрілом у Миколаївській області, перегін Долинська - Миколаїв закрито для руху поїздів з міркувань безпеки", - йдеться в публікації залізничників.

В УЗ зазначили, що поїзд 121/122 сполученням Київ - Миколаїв буде курсувати до станції Долинська (Кіровоградська область).

Як далі дістатися Миколаєва

Далі для пасажирів з цієї станції мають організувати трансфер автобусом до міста Миколаїв. Це буде вже вранці.

"Пасажирів просимо у будь-якому випадку перебувати у вагоні до ранку та чекати на автобусний трансфер Долинська - Миколаїв, організацією якого ми займаємося прямо зараз", - передали в "Укрзалізниці".

Російські удари по вокзалах

Раніше повідомлялося, що 29 вересня російські загарбники атакували безпілотником залізничний вокзал у Сумській області. Під обстріл потрапила залізнична станція в місті Хутір-Михайлівський (Дружба) Шосткинського району.

Зазначимо, що перед цим окупанти атакували цей вокзал 26 вересня, й унаслідок удару постраждали троє осіб.

Також нагадаємо, що 29 вересня російська армія завдала удару по будівлі вокзалу у місті Запоріжжя. Через це було запроваджено зміни у рейсах низки потягів.