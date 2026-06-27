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Киев затянуло дымом, в сети пишут о пожарах в области

19:44 27.06.2026 Сб
1 мин
Какие районы столицы охватило задымление?
aimg Валерия Абабина
Киев затянуло дымом, в сети пишут о пожарах в области Иллюстративное фото: Оболонский район Киева накрыло задымление (Getty Images)
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В Оболонском районе Киева, в частности, на Минском массиве и Виноградаре, фиксируют сильное задымление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Реальный Киев" .

В сож сетях отмечают, что дым может поступать со стороны Вышгородского района или из-за пожаров в лесах или торфяниках.

Предварительно задымление в столице может быть связано с большими лесными пожарами в районе Припяти.

Как отмечается, на спутниковых картах пожаров фиксируются масштабные очаги возгорания, а ветер дует в сторону столицы.

Информация пока неофициальная и распространяется в соцсетях - официального подтверждения пока нет.

Напомним, в мае 2026 года в Чернобыльской зоне отчуждения произошел масштабный лесной пожар , который из-за сильного ветра быстро распространялся по территории заповедника.

7 июня российский беспилотник попал в хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне, что также привело к пожару.

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