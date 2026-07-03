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В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха: кому и где именно сейчас лучше не гулять

10:46 03.07.2026 Пт
4 мин
В каких районах города ситуация сейчас самая плохая?
aimg Ирина Костенко
В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха: кому и где именно сейчас лучше не гулять Качество воздуха в Киеве ощутимо ухудшилось (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
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С утра 3 июля в Киеве наблюдается ухудшение качества атмосферного воздуха. В среднем речь идет о вредном для чувствительных групп людей уровне загрязнения, хотя местами - даже более существенном.

Подробнее о текущей ситуации с качеством воздуха в разных районах столицы и советах людям, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Качество воздуха: с утра 3 июля в Киеве зафиксирован уровень загрязнения, который является вредным для чувствительных групп людей.
  • Худшие показатели: согласно индексу AQI PM2.5, самая высокая концентрация загрязнителей наблюдается в Соломенском, Подольском и Деснянском районах.
  • Стационарные данные: пункты мониторинга КГГА фиксируют худший индекс качества воздуха (CAQI) на улицах Щусева, Туровская и Архитектора Вербицкого.
  • Группы риска: из-за вредного уровня качества воздуха дискомфорт могут ощущать дети, пожилые люди, а также лица с заболеваниями легких или сердца.
  • Рекомендации: специалисты советуют закрыть окна, пить больше воды, проводить влажную уборку и отказаться от активностей на улице.

Качество воздуха в Киеве утром 3 июля

Исходя из данных украинской экологической системы SaveEcoBot, которая мониторит информацию о качестве воздуха в режиме реального времени, сейчас в Киеве фиксируется (в среднем) "вредный уровень для чувствительных групп".

При этом индекс качества атмосферного воздуха рассчитан по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя - мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона.

По состоянию на 10:00 3 июля 2026 года он составлял 124, что считается вредным для чувствительных групп загрязнением атмосферного воздуха.

В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха: кому и где именно сейчас лучше не гулятьДанные системы по состоянию на 10:00 пятницы, 3 июля 2026 года (скриншот: saveecobot.com/maps)

В каких районах ситуация самая плохая

Самая сложная ситуация с качеством воздуха наблюдается в отдельных районах города.

Местами фиксируют "красный" - вредный уровень загрязнения (с индексом до 190).

В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха: кому и где именно сейчас лучше не гулятьКарта SaveEcoBot по состоянию на утро пятницы, 3 июля (скриншот: saveecobot.com/maps)

В "рейтинге" SaveEcoBot перечень районов Киева по уровню загрязнения (по индексу AQI PM2.5) таков:

  • Соломенский район - 165;
  • Подольский район - 160;
  • Деснянский район - 156;
  • Печерский район - 143;
  • Святошинский район - 140;
  • Днепровский район - 130;
  • Шевченковский район - 119;
  • Дарницкий район - 117;
  • Оболонский район - 107;
  • Голосеевский район - 98.

В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха: кому и где именно сейчас лучше не гулятьКачество воздуха в разных районах Киева по состоянию на 10:00 пятницы, 3 июля 2026 года (скриншот: saveecobot.com/maps)

Между тем данные на стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха в столице (исходя из карты Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА) фиксируют самые высокие показатели общего индекса качества воздуха (100) по адресам:

  • улица Щусева, 20 (правый берег);
  • улица Туровская, 28 (правый берег);
  • улица Архитектора Вербицкого, 26 (левый берег).

На проспекте Европейского Союза 64-Г индекс качества воздуха (CAQI) составляет 90.

На проспекте Берестейском, 97 - CAQI равен 83.

Наименьший показатель - 59 - на улице Харьковское шоссе, 7/1 (на левом берегу столицы).

В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха: кому и где именно сейчас лучше не гулятьКарта Департамента КГГА по состоянию на утро 3 июля (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua)

Стоит заметить, что общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется обычно автоматически - на основе показателей нескольких основных загрязнителей:

  • ТЧ2.5 и ТЧ10 (доли пыли);
  • SO2 (диоксид серы);
  • NO2 (диоксид азота);
  • О3 (приземный озон);
  • CO (оксид углерода).

В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха: кому и где именно сейчас лучше не гулять"Градация" показателя CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)

Следовательно, чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

Кто в зоне риска и как действовать

Согласно информации SaveEcoBot, такой уровень загрязнения воздуха в городе может вызвать дискомфорт при дыхании:

  • у людей с заболеваниями легких (таких как астма);
  • у людей с сердечными заболеваниями;
  • у детей;
  • у пожилых людей.
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Для того чтобы избежать негативных последствий для здоровья, жителям и гостям столицы рекомендуют:

  • делать влажную уборку;
  • пить больше воды;
  • закрыть окна;
  • отказаться от прогулок или других активностей на улице.

Напомним, ранее мы сообщали, что Киев накрыл дым из Чернобыля и объясняли, что было с воздухом в столице и откуда взялся запах гари.

Кроме того, мы рассказывали, какая погода может быть в Украине в июле.

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