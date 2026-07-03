В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха: кому и где именно сейчас лучше не гулять
С утра 3 июля в Киеве наблюдается ухудшение качества атмосферного воздуха. В среднем речь идет о вредном для чувствительных групп людей уровне загрязнения, хотя местами - даже более существенном.
Подробнее о текущей ситуации с качеством воздуха в разных районах столицы и советах людям, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Качество воздуха: с утра 3 июля в Киеве зафиксирован уровень загрязнения, который является вредным для чувствительных групп людей.
- Худшие показатели: согласно индексу AQI PM2.5, самая высокая концентрация загрязнителей наблюдается в Соломенском, Подольском и Деснянском районах.
- Стационарные данные: пункты мониторинга КГГА фиксируют худший индекс качества воздуха (CAQI) на улицах Щусева, Туровская и Архитектора Вербицкого.
- Группы риска: из-за вредного уровня качества воздуха дискомфорт могут ощущать дети, пожилые люди, а также лица с заболеваниями легких или сердца.
- Рекомендации: специалисты советуют закрыть окна, пить больше воды, проводить влажную уборку и отказаться от активностей на улице.
Качество воздуха в Киеве утром 3 июля
Исходя из данных украинской экологической системы SaveEcoBot, которая мониторит информацию о качестве воздуха в режиме реального времени, сейчас в Киеве фиксируется (в среднем) "вредный уровень для чувствительных групп".
При этом индекс качества атмосферного воздуха рассчитан по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя - мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона.
По состоянию на 10:00 3 июля 2026 года он составлял 124, что считается вредным для чувствительных групп загрязнением атмосферного воздуха.
Данные системы по состоянию на 10:00 пятницы, 3 июля 2026 года (скриншот: saveecobot.com/maps)
В каких районах ситуация самая плохая
Самая сложная ситуация с качеством воздуха наблюдается в отдельных районах города.
Местами фиксируют "красный" - вредный уровень загрязнения (с индексом до 190).
Карта SaveEcoBot по состоянию на утро пятницы, 3 июля (скриншот: saveecobot.com/maps)
В "рейтинге" SaveEcoBot перечень районов Киева по уровню загрязнения (по индексу AQI PM2.5) таков:
- Соломенский район - 165;
- Подольский район - 160;
- Деснянский район - 156;
- Печерский район - 143;
- Святошинский район - 140;
- Днепровский район - 130;
- Шевченковский район - 119;
- Дарницкий район - 117;
- Оболонский район - 107;
- Голосеевский район - 98.
Качество воздуха в разных районах Киева по состоянию на 10:00 пятницы, 3 июля 2026 года (скриншот: saveecobot.com/maps)
Между тем данные на стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха в столице (исходя из карты Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА) фиксируют самые высокие показатели общего индекса качества воздуха (100) по адресам:
- улица Щусева, 20 (правый берег);
- улица Туровская, 28 (правый берег);
- улица Архитектора Вербицкого, 26 (левый берег).
На проспекте Европейского Союза 64-Г индекс качества воздуха (CAQI) составляет 90.
На проспекте Берестейском, 97 - CAQI равен 83.
Наименьший показатель - 59 - на улице Харьковское шоссе, 7/1 (на левом берегу столицы).
Карта Департамента КГГА по состоянию на утро 3 июля (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua)
Стоит заметить, что общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется обычно автоматически - на основе показателей нескольких основных загрязнителей:
- ТЧ2.5 и ТЧ10 (доли пыли);
- SO2 (диоксид серы);
- NO2 (диоксид азота);
- О3 (приземный озон);
- CO (оксид углерода).
"Градация" показателя CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)
Следовательно, чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.
Кто в зоне риска и как действовать
Согласно информации SaveEcoBot, такой уровень загрязнения воздуха в городе может вызвать дискомфорт при дыхании:
- у людей с заболеваниями легких (таких как астма);
- у людей с сердечными заболеваниями;
- у детей;
- у пожилых людей.
Для того чтобы избежать негативных последствий для здоровья, жителям и гостям столицы рекомендуют:
- делать влажную уборку;
- пить больше воды;
- закрыть окна;
- отказаться от прогулок или других активностей на улице.
Напомним, ранее мы сообщали, что Киев накрыл дым из Чернобыля и объясняли, что было с воздухом в столице и откуда взялся запах гари.
Кроме того, мы рассказывали, какая погода может быть в Украине в июле.
Читайте также, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.