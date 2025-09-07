ua en ru
В Киеве после атаки РФ загорелось правительственное здание: что известно

Воскресенье 07 сентября 2025 07:10
В Киеве после атаки РФ загорелось правительственное здание: что известно Фото: спасатели уже работают на местах (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 7 сентября массированно атаковали Киев. Во время вероятного сбития дрона в правительственном здании возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"В Печерском районе в результате вероятного сбивания БпЛА произошло возгорание в правительственном здании. Пожарные работают на месте", - говорится в сообщении в 06:57.

Также Кличко добавил, что в Святошинском районе снова горят складские помещения. Там также работают экстренные службы.

Обстрел Киева

Напомним, что в ночь на 7 сентября россияне совершили массированную и комбинированную атаку по Украине, в частности, и по столице.

В течение ночи враг активно запускал по Киеву дроны В результате обстрела в городе повреждены несколько жилых многоэтажных домов, автомобили и были пожары.

Кроме того, в результате обстрела есть более десятка пострадавших и погибших. Причем среди погибших годовалый ребенок.

Уже ближе к утру россияне направили по столице крылатые ракеты. В городе на фоне этой атаки были слышны мощные взрывы. Сбили ли силы ПВО вражеские цели или нет, пока неизвестно.

Подробнее о последствиях ночной атаки РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.

Также отметим, что ночью враг атаковал по меньшей мере Одессу, Кременчуг, Кривой Рог и Запорожье. Ознакомиться с последствиями вражеского обстрела - тоже можно в материале РБК-Украина.

