В Киеве после атаки РФ загорелось правительственное здание: что известно

Россияне в ночь на 7 сентября массированно атаковали Киев. Во время вероятного сбития дрона в правительственном здании возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

Также Кличко добавил, что в Святошинском районе снова горят складские помещения. Там также работают экстренные службы.

"В Печерском районе в результате вероятного сбивания БпЛА произошло возгорание в правительственном здании. Пожарные работают на месте", - говорится в сообщении в 06:57.

Обстрел Киева

Напомним, что в ночь на 7 сентября россияне совершили массированную и комбинированную атаку по Украине, в частности, и по столице.

В течение ночи враг активно запускал по Киеву дроны В результате обстрела в городе повреждены несколько жилых многоэтажных домов, автомобили и были пожары.

Кроме того, в результате обстрела есть более десятка пострадавших и погибших. Причем среди погибших годовалый ребенок.

Уже ближе к утру россияне направили по столице крылатые ракеты. В городе на фоне этой атаки были слышны мощные взрывы. Сбили ли силы ПВО вражеские цели или нет, пока неизвестно.

