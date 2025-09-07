Из-за обстрелов РФ в одном из районов Киева масштабный пожар и сильное задымление
В Святошинском районе Киева в результате вражеской атаки вспыхнул масштабный пожар и наблюдается задымление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
В связи с последствиями обстрела, в районе Борщаговка и в соседних микрорайонах (как города, так и области) наблюдается сильное задымление.
"Просим жителей просят закрыть окна и без крайней необходимости не выходить на улицу", - советуют в мэрии.
Массированный обстрел Украины
В ночь на воскресенье, 7 сентября, враг нанес массированный удар по многим городам Украины дронами-камикадзе и крылатыми и баллистическими ракетами.
В Киеве падения обломков и попадания произошли в Дарницком и Святошинском районах.
Дроны повредили многоэтажные жилые дома, погибли два человека, более 10 ранены.
Также в центре столицы горит здание Кабинета министров Украины.