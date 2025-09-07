Из-за обстрелов РФ в одном из районов Киева масштабный пожар и сильное задымление

В Святошинском районе Киева в результате вражеской атаки вспыхнул масштабный пожар и наблюдается задымление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

В связи с последствиями обстрела, в районе Борщаговка и в соседних микрорайонах (как города, так и области) наблюдается сильное задымление.

"Просим жителей просят закрыть окна и без крайней необходимости не выходить на улицу", - советуют в мэрии.