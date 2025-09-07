ua en ru
Через обстріл РФ в одному з районів Києва масштабна пожежа і сильне задимлення

Київ, Неділя 07 вересня 2025 07:49
Через обстріл РФ в одному з районів Києва масштабна пожежа і сильне задимлення Ілюстративне фото: у столиці масштабна пожежа і задимлення (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Валерій Савицький

У Святошинському районі Києва внаслідок ворожої атаки спалахнула масштабна пожежа і спостерігається задимлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

У зв'язку з наслідками обстрілу, в районі Борщагівка та в сусідніх мікрорайонах (як міста, так й області) спостерігається сильне задимлення.

"Просимо жителів просять зачинити вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю", - радять у мерії.

Масований обстріл України

В ніч на неділю, 7 вересня, ворог завдав масованого удару по багатьох містах України дронами-камікадзе і крилатими та балістичними ракетами.

У Києві падіння уламків та влучання сталися у Дарницькому і Святошинському районах.

Дрони пошкодили багатоповерхові житлові будинки, загинули двоє людей, більше 10 поранені.

Також у центрі столиці горить будівля Кабінету міністрів України.

