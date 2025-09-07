Через обстріл РФ в одному з районів Києва масштабна пожежа і сильне задимлення

У Святошинському районі Києва внаслідок ворожої атаки спалахнула масштабна пожежа і спостерігається задимлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

У зв'язку з наслідками обстрілу, в районі Борщагівка та в сусідніх мікрорайонах (як міста, так й області) спостерігається сильне задимлення.

"Просимо жителів просять зачинити вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю", - радять у мерії.