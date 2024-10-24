Из-за обстрелов поврежден ж/д путь между Николаевом и Херсоном: как доехать пассажирам
В результате российских обстрелов были повреждены железнодорожные пути на участке Николаев - Херсон. Следовательно, организуется автобусный трансфер для пассажиров поездов, курсирующих по этому маршруту.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на "Укрзализныцю".
Железнодорожники рассказали, что поезда, следующие до Херсона, будут останавливаться в Николаеве.
А уже дальше доставка пассажиров будут осуществляться автобусами, пояснили в компании
"Все 78 наших пассажиров до Херсона будут доставлены к месту назначения с максимально возможным комфортом", - добавляют в "УЗ".
Кроме того, в компании выразили благодарность Херсонской областной военной администрации "за поддержку и оперативное реагирование на ситуацию".
"Железнодорожные ремонтные бригады уже выехали на восстановительные работы. К обратному рейсу планируем возобновить железнодорожное сообщение", - говорится в объявлении "УЗ".
Напомним, перед этим в результате вражеских обстрелов временно закрывали для поездов движение на перегоне Долинская - Николаев в Николаевской области. Это произошло в конце сентября.
Тогда также из-за угрозы постоянных российских ударов организовывали трансфер автобусами в город Николаев - от херсонского и николаевского вокзалов до станции Долинская и в обратном направлении.
Ранее также сообщалось, что 29 сентября российские захватчики атаковали беспилотником железнодорожный вокзал в Сумской области. Под обстрел попала железнодорожная станция в городе Хутор-Михайловский (Дружба) Шосткинского района.
Отметим, что перед этим оккупанты атаковали этот вокзал 26 сентября, и в результате удара пострадали три человека.
Также напомним, что 29 сентября российская армия нанесла удар по зданию вокзала в Запорожье. Поэтому были введены изменения в рейсах ряда поездов.
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