Из-за обстрелов поврежден ж/д путь между Николаевом и Херсоном: как доехать пассажирам

Фото: в УЗ заявили об изменениях движения на железнодорожном маршруте Николаев - Херсон (Виталий Носач, РБК-Украина)

В результате российских обстрелов были повреждены железнодорожные пути на участке Николаев - Херсон. Следовательно, организуется автобусный трансфер для пассажиров поездов, курсирующих по этому маршруту.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на "Укрзализныцю".