ua en ru
Чт, 24 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Через обстріл пошкоджені колії між Миколаєвом і Херсоном: як доїхати пасажирам

Четвер 24 жовтня 2024 08:14
UA EN RU
Через обстріл пошкоджені колії між Миколаєвом і Херсоном: як доїхати пасажирам Фото: в УЗ заявили про зміни руху на залізничному маршруті Миколаїв - Херсон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Внаслідок російських обстрілів була пошкоджена залізнична колія на дільниці Миколаїв - Херсон. Відтак організовується автобусний трансфер для пасажирів потягів, які курсують цим маршрутом.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на "Укрзалізницю".

Залізничники розповіли, що поїзди, які прямують до Херсона, зупинятимуться у Миколаєві.

А вже далі доправлення пасажирів здійснюватиметься автобусами, пояснили у компанії

"Усі 78 наших пасажирів до Херсона будуть доставлені до місця призначення з максимально можливим комфортом", - додають в "УЗ".

Крім того, в компанії висловили вдячність Херсонській обласній військовій адміністрації "за підтримку та оперативне реагування на ситуацію".

"Залізничні ремонтні бригади вже виїхали на відновлювальні роботи. До зворотного рейсу плануємо відновити залізничне сполучення", - йдеться в оголошенні "УЗ".

Нагадаємо, перед цим внаслідок ворожих обстрілів тимчасово закривали для поїздів рух на перегоні Долинська - Миколаїв у Миколаївській області. Це сталося наприкінці вересня.

Тоді також через загрозу постійних російських ударів організовували трансфер автобусами до міста Миколаїв - від херсонського та миколаївського вокзалів до станції Долинська та у зворотному напрямку.

Раніше також повідомлялося, що 29 вересня російські загарбники атакували безпілотником залізничний вокзал у Сумській області. Під обстріл потрапила залізнична станція в місті Хутір-Михайлівський (Дружба) Шосткинського району.

Зазначимо, що перед цим окупанти атакували цей вокзал 26 вересня, й унаслідок удару постраждали троє осіб.

Також нагадаємо, що 29 вересня російська армія завдала удару по будівлі вокзалу у місті Запоріжжя. Через це було запроваджено зміни у рейсах низки потягів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Миколаїв Херсон Поїзди
NEWS
У Києві розповіли про збиття російських безпілотників цієї ночі та зробили попередження
У Києві розповіли про збиття російських безпілотників цієї ночі та зробили попередження
DAILY
Генерал Гаврилюк: Обсяги набору до армії в Україні та Росії неспівставні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Генерал Гаврилюк: Обсяги набору до армії в Україні та Росії неспівставні