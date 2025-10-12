RU

Из-за новых пошлин Трампа крипторынок обвалился до исторического минимума: какие убытки

Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Угроза Дональда Трампа ввести новые 100% тарифы на Китай вызвала рекордный обвал крипторынка с ликвидациями на более чем 18 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание CNN.

Больше всего пострадали биткоин, эфир и солана, которые стали центром волны принудительных ликвидаций крупных кредитных и маржинальных позиций инвесторов.

  • Биткойн - ликвидировано позиций на $5 млрд, падение цены - до $103 000 с последующим отскоком до $111 600.

  • Ethereum (эфир) - минус $4 млрд, проседание с $4 365 до $3 742.

  • Solana - потери более $2 млрд, падение почти на 20%, до $178.

CoinGlass заявила, что это "крупнейшее ликвидационное событие за всю историю криптовалют".

Паника на крипторынке совпала с резким снижением традиционных финансовых индексов - Nasdaq и S&P 500 зафиксировали худший день за последние шесть месяцев, что усилило эффект массовой распродажи активов.

Как Трамп влияет на крипторынок

Стоит отметить, что именно политика Трампа ранее дала криптовалютам новый импульс - президент:

  • начал открыто обращаться к криптосообществу,

  • запустил собственный мем-коин, что вызвало всплеск розничного внимания,

  • заявил о создании стратегического резерва США в биткойне,

  • разрешил включать криптовалюту в пенсионные планы 401(k) через исполнительный указ - после чего биткойн обновил исторический максимум в $124 000.

Однако обострение торговой войны с Китаем резко изменило настроение инвесторов.

 

Новость о возможных 100% тарифах прозвучала после того, как Пекин объявил об ограничении экспорта редкоземельных минералов - критически важных для американской промышленности.

