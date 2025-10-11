ua en ru
Трамп усиливает давление на Китай до критической черты: при чем тут Boeing

США, Суббота 11 октября 2025 09:30
UA EN RU
Трамп усиливает давление на Китай до критической черты: при чем тут Boeing Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент США дональд Трамп угрожает Китаю ограничением экспорта запчастей Boeing в ответ на китайские санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, после введения Китаем ограничений на экспорт редкоземельных металлов - ключевых для производства электроники, оружия и авиации - Вашингтон готовит асимметричный ответ, делая ставку на зависимость Пекина от американских авиатехнологий.

В частности, президент Дональд Трамп заявил, что США могут ввести экспортный контроль на поставки деталей и запчастей для самолетов Boeing, если Пекин продолжит ограничения на экспорт редкоземельных металлов, критически важных для американской промышленности.

Трамп подчеркнул, что Китай зависит от американских авиационных технологий, и в частности - от деталей для своих парков Boeing.

"У них много наших самолетов, и им нужны запчасти, и многое другое", - заявил президент во время брифинга в Белом доме.

Boeing и Китай: стратегическая зависимость

По данным авиационной аналитики Cirium, китайские авиакомпании эксплуатируют более 1 800 самолетов Boeing и имеют 222 активных заказа на новые борта, большинство из которых - лайнеры серии 737 MAX, требующие постоянного технического обслуживания и поставок компонентов из США.

Аналитики отмечают, что даже небольшое ограничение на экспорт деталей может парализовать часть китайского авиапарка и заставить Пекин ускорить переход на собственные самолеты COMAC C919, которые, впрочем, также зависят от американских и европейских комплектующих.

Возможный удар по Boeing - символический, но болезненный

Эксперты считают, что финансовые потери Boeing будут относительно ограниченными, ведь доля китайских заказов в общем портфеле компании упала с 25% до менее чем 5%. Впрочем, символический и геополитический эффект будет ощутимым, ведь ранее сообщалось о потенциальном мегосделке на 500 самолетов для Китая.

Ограничения могут также ударить по GE Aerospace и французской Safran, которые через совместное предприятие CFM International поставляют двигатели LEAP для Boeing 737 MAX.

Напомним, президент США Дональд Трамп снова активизировал торговое противостояние с Китаем. Накануне он объявил о введении дополнительных 100% тарифов на импорт из Китая и новых ограничений на экспорт критически важного программного обеспечения, которые вступят в силу 1 ноября.

Соединенные Штаты Америки Boeing Китай Дональд Трамп Си Цзиньпинь
