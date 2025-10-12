UA

Через нові мита Трампа крипторинок обвалився до історичного мінімуму: які збитки

Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Погроза Дональда Трампа запровадити нові 100% тарифи на Китай спричинила рекордний обвал крипторинку з ліквідаціями на понад 18 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання CNN.

Найбільше постраждали біткойн, ефір та солана, які стали центром хвилі примусових ліквідацій великих кредитних та маржинальних позицій інвесторів.

  • Біткойн — ліквідовано позицій на $5 млрд, падіння ціни — до $103 000 з подальшим відскоком до $111 600.

  • Ethereum (ефір) — мінус $4 млрд, просідання з $4 365 до $3 742.

  • Solana — втрати понад $2 млрд, падіння майже на 20%, до $178.

CoinGlass заявила, що це «найбільша ліквідаційна подія за всю історію криптовалют».

Паніка на крипторинку збіглася з різким зниженням традиційних фінансових індексів — Nasdaq і S&P 500 зафіксували найгірший день за останні шість місяців, що посилило ефект масового розпродажу активів.

Як Трамп впливає на крипторинок

Варто зазначити, що саме політика Трампа раніше дала криптовалютам новий імпульс — президент:

  • почав відкрито звертатися до криптоспільноти,

  • запустив власний мем-коїн, що спричинило сплеск роздрібної уваги,

  • заявив про створення стратегічного резерву США в біткойні,

  • дозволив включати криптовалюту в пенсійні плани 401(k) через виконавчий указ — після чого біткойн оновив історичний максимум у $124 000.

Однак загострення торговельної війни з Китаєм різко змінило настрій інвесторів. 

Нагадаємо, п’ятниця, 10 жовтня, принесла потужний обвал крипторинку - ціна біткоїна впала до $105 801, що стало одним із найрізкіших денних знижень за останні місяці.

Президент США Дональд Трамп погрожує Китаю обмеженням експорту запчастин Boeing у відповідь на китайські санкції.

Новина про можливі 100% тарифи пролунала після того, як Пекін оголосив про обмеження експорту рідкоземельних мінералів - критично важливих для американської промисловості.

