Главная » Жизнь » Деньги

"Тарифный шок" от Трампа: Bitcoin потерял тысячи долларов за минуты и оказался в пике

США, Суббота 11 октября 2025 02:56
"Тарифный шок" от Трампа: Bitcoin потерял тысячи долларов за минуты и оказался в пике Иллюстративное фото: Bitcoin (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

После заявления Дональда Трампа о введении новых тарифов в ноябре, Bitcoin буквально за несколько минут потерял несколько тысяч долларов в цене, вызвав панические распродажи и массовые ликвидации займов на биржах.

Об этом сообщает РБК-Украина

Пятница, 10 октября, принесла мощный обвал крипторынка - цена биткоина упала до $110 623, что стало одним из самых резких дневных снижений за последние месяцы.

По данным платформы Coinglass, только за последние 24 часа было ликвидировано криптопозиций более чем на $1 млрд, а общие потери с рынка деривативов превысили $2 млрд. Из-за чрезмерной нагрузки даже аналитический сервис ликвидаций временно перестал отвечать.

После резкого обвала биткоин на короткое время стабилизировался у отметки $111 000, однако давление продавцов сохраняется. Вместе с BTC в проседании оказался и Ethereum, а также другие топовые альткоины - часть из них потеряла более 10-15% стоимости за несколько часов.

Что стало причиной падения

Аналитики выделяют несколько ключевых факторов:

  • Геополитическое напряжение - жесткие заявления Дональда Трампа по Китаю спровоцировали рост доллара и отток средств из рисковых активов.

  • Приостановка институциональных вливаний - после исторических максимумов свыше $120 000 крупные игроки временно охладели к дополнительным инвестициям.

  • Волна маржин-колов и ликвидаций - каскадное закрытие кредитных позиций усилило падение.

  • Психологический эффект - инвесторы начали фиксировать прибыль, опасаясь более глубокого обвала.

&quot;Тарифный шок&quot; от Трампа: Bitcoin потерял тысячи долларов за минуты и оказался в пике

Рынок потерял более $250 млрд капитализации

Общая капитализация крипторынка за несколько часов сократилась более чем на $250 млрд, что стало самым масштабным обесцениванием с августа. Эксперты предупреждают, что волатильность может сохраняться в ближайшие дни, поскольку рынок "очищается" от перегретых позиций.

Инвесторы сейчас находятся в состоянии ожидания - часть видит в падении возможность для входа, другие же опасаются дальнейшего спада на волне нестабильности глобальных рынков.

